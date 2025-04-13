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Bakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin Sosyal Politikalarını Paylaştı

Bakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki sosyal politika deneyimlerini diğer ülkelerle paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 14:31
Bakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin Sosyal Politikalarını Paylaştı

Bakan Göktaş, Türkiye'nin Sosyal Politika Deneyimlerini Paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda, Türkiye'nin sosyal politikalardaki tecrübelerini uluslararası katılımcılarla paylaştı. Forumun, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve tecrübe paylaşımına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Göktaş, "Forum hem ikili işbirliklerini geliştirmek adına çok farklı ülkelere bir platform sunuyor hem de yeni politikalar, yeni fikirler, yeni dünya..." dedi.

Bakan Göktaş, sosyal politikalar alanında yapılan çalışmaların, diğer ülkelerle bilgi alışverişinde bulunarak daha etkili hale geleceğine dikkat çekti. Türkiye'nin sosyal hizmet anlayışının uluslararası düzeyde örnek teşkil ettiğini vurgulayan Göktaş, bu tür platformların uluslararası dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Foruma katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine forumun artık küresel ölçekte bir marka haline geldiğini ve 3 gün boyunca diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Foruma katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine forumun artık küresel ölçekte bir marka haline geldiğini ve 3 gün boyunca diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını belirtti.

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