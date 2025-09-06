Bakan Göktaş, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı

Anma ve mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, Eygi'nin insani yardım gönüllüsü ve insan hakları aktivisti olduğunu hatırlattı ve Eygi'nin başından vurularak katledilmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini ifade etti.

Göktaş, mesajında "İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde bebek, kadın, yaşlı demeden katliama devam ettiğini" belirterek, Eygi için şu ifadeleri kullandı: "İnsanlık onuru ve vicdanı adına hayatını ortaya koyan Ayşenur'u rahmet ve saygıyla anıyoruz. 'Daha fazlasını yapmamız gerek' diyerek Gazze için harekete geçen Ayşenur Ezgi'nin adalet arayışı ve cesareti, İsrail'in işlediği savaş suçlarından yargılanması mücadelesinde bizlere güç verecek. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Mesajda Eygi'nin anısına vurgu yapılırken, adalet çağrısının ve uluslararası sorumluluğun önemine dikkat çekildi.