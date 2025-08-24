DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.604.661,37 2,14%

Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,8'lik Depremde Psikososyal Destek Başladı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerinin hazırlıklarını tamamlayıp çalışmalara başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:07
Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,8'lik Depremde Psikososyal Destek Başladı

Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,8'lik deprem sonrası psikososyal destek seferberliği

Bakanlıktan hızlı müdahale ve destek açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Göktaş, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bakanlığa bağlı ekiplerin sahada hızlı hareket ettiğini bildirdi.

Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

Bakan Göktaş paylaşımını, Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun. ifadeleriyle sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Motosiklet Bariyere Çarpması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'da Halk Şöleni'nde Barış Çağrısı
3
Bafra'da Düğün Konvoyu Kazası: Gelin ve Nedimesi Yaralandı
4
Ust-Luga Limanı'na İHA Saldırısı: Rusya 95 İHA’nın İmha Edildiğini Açıkladı
5
Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı
6
Edirne (Havsa) Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,8'lik Depremde Psikososyal Destek Başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı