Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,8'lik Depremde Psikososyal Destek Başladı

Bakan Göktaş: Balıkesir Sındırgı'daki 4,8'lik deprem sonrası psikososyal destek seferberliği

Bakanlıktan hızlı müdahale ve destek açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Göktaş, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bakanlığa bağlı ekiplerin sahada hızlı hareket ettiğini bildirdi.

Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

Bakan Göktaş paylaşımını, Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun. ifadeleriyle sonlandırdı.