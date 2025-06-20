Bakan Göktaş, Başakşehir'deki Yaşam Merkezi'nin Açılışında Oldu

Yaşlılar İçin Yeni Bir Sosyal Alan: Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir'deki "Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi"nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, yaşlı bireylerin ailelerinden ve sosyal çevrelerinden kopmadan sosyalleşmelerini sağlamanın önemi üzerine vurgu yaptı.

Yaşlılar İçin Gelişim Olanakları

Bu yeni yaşam merkezinin, birçok yaşlı bireyin mutlu bir şekilde gündüz vakti sosyalleşebilecekleri ve sanat yeteneklerini keşfedebilecekleri bir ortam sağladığını belirten Göktaş, merkezdeki imkanların edebiyattan sanata, sağlık kontrolünden sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını ifade etti.

Projeye Destek ve Hedefler

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katkılarıyla hayata geçirilen bu projenin hayırlı olmasını dileyen Göktaş, yaşlıların tecrübelerinin genç nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. "Aile Yılı" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği hedefler doğrultusunda, yaşlıların huzurlu bir yaşam sürmeleri için çeşitli projelerin devam edeceğinin altını çizdi.

Öğrenme ve Paylaşmanın Gücü

Bakan Göktaş, "Sizler, başımızın tacısınız. Sizler için ne kadar iyi imkana sahip olsanız da azdır. Bu projelerin devamını bekliyoruz." diyerek yaşlı bireylerin toplum için ne kadar değerli olduğunu dile getirdi.

Yaşam Kalitesini Artıracak Projeler

Bakan Göktaş, sosyal desteklerden yaşam kalitesini artırmaya yönelik aktif ve sağlıklı yaşam projeleri uygulandığını belirtirken, Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde yaşlıların yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, bu projenin tüm Türkiye'ye yaygınlaşmasını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Açılış töreninde yaşlılarla sohbet eden Göktaş, yakın zamanda hatıra fidan dikimi gerçekleştirdi ve merkezin sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir'deki "Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi"nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir'deki "Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi"nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.