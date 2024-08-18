Bakan Göktaş, Beşiktaş'ın Kartal Yuvası Mağazasını Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Beşiktaş Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki ünlü mağazası "Kartal Yuvası"na bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında çocukları için takım forması almayı ihmal etmedi.

Stadyumda Beşiktaş Forması Alışverişi

İstanbul'da bir program sonrası mağazaya giden Göktaş, takımın yeni sezon formalarını ve diğer ürünlerini inceledi. Özellikle çocukları Hamza ve Yusuf için Beşiktaş forması satın alan Bakan, alışverişten memnun ayrıldı.

Vatandaşlarla Samimi Sohbet

Kasada sıra beklerken, kendisini tanıyan ve seven vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Bakan, sıcak bir atmosferde alışverişini tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Beşiktaş'ın stadındaki "Kartal Yuvası" mağazasını ziyaret etti, çocuklarına forma satın aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Beşiktaş'ın stadındaki "Kartal Yuvası" mağazasını ziyaret etti, çocuklarına forma satın aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Beşiktaş'ın stadındaki "Kartal Yuvası" mağazasını ziyaret etti, çocuklarına forma satın aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Beşiktaş'ın stadındaki "Kartal Yuvası" mağazasını ziyaret etti, çocuklarına forma satın aldı.