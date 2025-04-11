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Bakan Göktaş, BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile Antalya'da Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 17:22
Bakan Göktaş, BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile Antalya'da Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Merkezi Direktörü Ivana Zivkovic ile bir araya geldi.

Görüşmenin detayları ve iki taraf arasındaki işbirliği konuları hakkında bilgi verilmedi. Ancak, bu tür toplantıların uluslararası işbirliği ve sosyal hizmetler alanında önemli adımlar atılmasına katkı sağladığı düşünülüyor.

Antalya Diplomasi Forumu'nun, dünya genelinden diplomatların ve liderlerin bir araya geldiği önemli bir platform olması, bu görüşmeyi daha da anlamlı kılıyor.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025)...

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), forum kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Merkezi Direktörü Ivana Zivkovic ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025)...

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), forum kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Merkezi Direktörü Ivana Zivkovic ile bir araya geldi.

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