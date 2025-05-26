Bakan Göktaş, BM Kadın Birimi İle Kadının Güçlenmesini Tartıştı

Bakan Göktaş, Kadın Güçlenmesi İçin BM ile İşbirliği Yürütüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque'yi Bakanlıkta ağırladı.

Toplantıda Kadınların Güçlenmesi Konuşuldu

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guimond ve Luque ile gerçekleştirilen toplantının içeriğini paylaştı. "Kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" konularının değerlendirildiğini ifade eden Göktaş, bu bağlamda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Proje ve Stratejiler Üzerine Fikir Alışverişi

Toplantıda, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata daha etkin katılımını destekleyecek projeler ve stratejiler üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu. Göktaş, Aile Yılı dolayısıyla kadını ve aileyi birlikte güçlendiren kapsamlı sosyal politikaların yaygınlaştırılması için işbirliği imkanlarını artırma vurgusu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 4), Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond (sol 39 ve BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque'yi (sol 4) Bakanlıkta ağırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 4), Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond (sol 39 ve BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque'yi (sol 4) Bakanlıkta ağırladı.