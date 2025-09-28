Bakan Göktaş Bosphorus Diplomasi Forumu'nda: 'Aile Bizim Gücümüz'

Bakan Göktaş Bosphorus Diplomasi Forumu'nda Gençlerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Genç Diplomasi Derneği tarafından "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumunda gençlerle bir araya geldi.

Panel: "Küresel ve Kültürel Dönüşümlerde Diplomasi, Aile ve Gençlik"

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığıyla düzenlenen forumun dördüncü gününde gerçekleşen panelde, gençlerle yapılan söyleşi öne çıktı.

Gençlerin Soruları ve Göktaş'ın Yanıtları

Foruma katılan Göktaş, gençlerin Avrupa Parlamentosu ve Belçika'da yürüttükleri siyasi görevler, başörtüsü ile verdiği demokratik mücadele ve gençlik yıllarındaki ilham kaynaklarına dair soruları yanıtladı. Göktaş, Brüksel doğumlu olduğunu ve ailesinin beş kuşaktır Avrupa'da yaşadığını belirterek, çocukluğunda ailesine ait bir markette çalıştığını; bu ortamın kendisine hayat dersi verdiğini anlattı.

İlk siyasi deneyimlerini 23 yaşında belediye meclis üyesi olarak yaşadığını söyleyen Göktaş, belediye başkanlığı sürecinde karşılaştığı engeli şu sözlerle aktardı: "Belediye başkanı olabilirsin. Ama bir şartımız var.' dediler. Başını açma şartı. Ben de tabii ki kabul etmedim. Muhalefete düştük. Ben üç yıl boyunca siyaseti orada öğrenmeye devam ettim. Partide çalışmaya başladım. Bu şekilde tabii ki bir siyasetin ne olduğunu görmüş oldum çok yakından. Belediyenin en genç belediye meclis üyesiydim. Aynı zamanda başörtülü."

Avrupa Parlamentosu'ndaki vekilliği döneminde maruz kaldığı ayrımcılıklara da değinen Göktaş, "2015'te sözde Ermeni soykırımını tanımadığım için partimden ihraç ettiler. O zamanlarda yine dediler ki 'Siyasi kariyerin biter eğer bunu tanımazsan.' Çok büyük tacizler, tehditler, ölüm tehditleri, mobbingler aldım. En yakın arkadaşlarım benimle aynı karede görünmek istemediler. Ama beni ben yapan değerler de ailemden aldığım değerler. Milletime olan aidiyet, kendime olan güvenim ve tabii ki inançlı olmak. Aslında inançlı olmam benim en büyük motivasyon kaynağım oldu." diye konuştu.

Cezayir Büyükelçiliği Deneyimi ve Diplomasi Başarıları

Göktaş, Cezayir'deki büyükelçilik döneminin kendisine uluslararası arenada geniş bir perspektif kazandırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ocak 2020'de Cezayir'e atanan ilk kadın Türk büyükelçi olarak göreve başladığını vurgulayan Göktaş, Cezayir'in Türkiye'ye kültürel ve tarihi yakınlığı sayesinde edindiği tecrübeleri aktardı: "Cezayir, Kuzey Afrika’da bize kültürel, tarihi ve aidiyet olarak çok yakın. İki millet olarak, dost ve kardeş ülke olarak bana çok farklı tecrübeler kattı."

Göktaş, görev süresince elde edilen somut kazanımları şöyle sıraladı: 17 yıl sonra Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti gerçekleştirilmiş, 15 anlaşma imzalanmış; Cezayir'de kültür merkezi ve Maarif okulu kurularak, firma sayısı ikiye çıkarılmış, bir başkonsolosluk açılmış ve bir Türk bankası kurulmuştur. Göktaş, bu adımların iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik iş birliği seviyesine taşıdığını ifade etti.

"Aile Bizim Geçmişimiz, Bugünümüz, Yarınımız"

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini hatırlatarak aile vurgusunu güçlendirdi: "Aile bizim geçmişimiz, bugünümüz, yarınımız."

Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu meseleyi sadece anne, baba ve çocuklar olarak görmeyiz. Biz en zor zamanlarımızda ailemizden güç alarak baş edebiliyoruz. Ailemiz üzerinden direncimiz daha da artıyor. Bu anne olur, baba olur, dayı olur. Anneanne, dede olur. Sizler için de üzerinize en önemli düşen görevlerden bir tanesi, bu aile değerlerine tekrar sahip çıkmak."

Sonuç: Forumda Göktaş'ın aktardıkları, gençlere yönelik siyaset, diplomasi ve aile değerleri ekseninde güçlü bir perspektif sundu; Cezayir deneyimi ve 2025 "Aile Yılı" vurgusu haberin öne çıkan başlıkları oldu.

