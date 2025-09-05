DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,49 -0,77%
ALTIN
4.758,7 -1,45%
BITCOIN
4.559.388,58 -0,16%

Bakan Göktaş Çorum'da: Valilikten 'Terörsüz Türkiye' Buluşmasına

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum'da valilik, AK Parti teşkilatı, şehit yakınları ve belediye ziyaretlerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:15
Bakan Göktaş Çorum'da: Valilikten 'Terörsüz Türkiye' Buluşmasına

Bakan Göktaş Çorum'da: Valilikten 'Terörsüz Türkiye' Buluşmasına

Çorum temaslarının detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum'da bir dizi ziyarette bulundu. Göktaş ilk olarak Çorum Valiliği'ne gelerek Vali Ali Çalgan'dan kent hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret eden Göktaş, burada partililerle teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

Şehit yakınları, gaziler ve STK'larla buluşma

Bakan Göktaş, kentteki bir otelde düzenlenen Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası programında şehit yakınları, gaziler ve STK temsilcileriyle bir araya geldi ve sohbet etti.

Buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye'nin bir iradenin, bir kararlılığın adı olduğunu vurgulayan Göktaş, Fedakarlıklarıyla bugünümüzü güvence altına alan şehitlerimiz ve gazilerimize vefa borcumuzdur.

Belediye ziyareti ve katılan isimler

Göktaş, program kapsamında daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Aşgın, kentte yürüttükleri belediyecilik faaliyetleri hakkında Bakan Göktaş'a bilgi verdi.

Ziyaretlere AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretleri kapsamında geldiği...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretleri kapsamında geldiği Çorum'da Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretleri kapsamında geldiği...

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sindh'te Sel Tehdidi: Yaklaşık 110 Bin Kişi Tahliye Edildi
2
Bakan Güler Konya'da Uyardı: PKK ve Uzantıları Silahlarını Koşulsuz Teslim Etmeli
3
Selanik'te Eski Savunma Bakanları: Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Şart
4
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması İsrail'i daha güvenli kılmaz
5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı
6
Mısır: Filistin davasının tasfiyesine ortak olmayacağız — Refah Kapısı ve yerinden edilmeler

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire