Bakan Göktaş Çorum'da: Valilikten 'Terörsüz Türkiye' Buluşmasına

Çorum temaslarının detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum'da bir dizi ziyarette bulundu. Göktaş ilk olarak Çorum Valiliği'ne gelerek Vali Ali Çalgan'dan kent hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret eden Göktaş, burada partililerle teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

Şehit yakınları, gaziler ve STK'larla buluşma

Bakan Göktaş, kentteki bir otelde düzenlenen Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası programında şehit yakınları, gaziler ve STK temsilcileriyle bir araya geldi ve sohbet etti.

Buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye'nin bir iradenin, bir kararlılığın adı olduğunu vurgulayan Göktaş, Fedakarlıklarıyla bugünümüzü güvence altına alan şehitlerimiz ve gazilerimize vefa borcumuzdur.

Belediye ziyareti ve katılan isimler

Göktaş, program kapsamında daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Aşgın, kentte yürüttükleri belediyecilik faaliyetleri hakkında Bakan Göktaş'a bilgi verdi.

Ziyaretlere AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretleri kapsamında geldiği Çorum'da Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.