Bakan Göktaş, Depremzede Çifti Aile ve Gençlik Fonu ile Tebrik Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile evlenen depremzede çifti kutladı ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:43
Bakan Göktaş, Depremzede Çifti Aile ve Gençlik Fonu ile Tebrik Etti

Bakan Göktaş'tan Depremzede Çifte Tebrik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan depremzede bir çifti kutladı. Görüntülü görüşme aracılığıyla Oğuzcan ve Şükriye Göz çiftiyle bir araya gelen Bakan Göktaş, onların hayatlarının önemli bir dönemine tanıklık etti.

Aile ve Gençlik Fonu ile Yeni Bir Hayat

İskenderun ilçesinde yaşayan çift, 14 Mayıs 2024'te evlenirken, Aile ve Gençlik Fonu sayesinde düğün masraflarını karşıladı. Çift, 1 Şubat’ta dünyaya gelen oğullarına Alpaslan adını verdi.

Bakan Göktaş, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte yanınızda olduğumuz için mutluyuz. İlk bebeğinizin doğuşu için destek de alacaksınız. 'Aile Yılı' kapsamında faydalanmış olduğunuz Fon ile mutlu bir yuvaya kavuşmuş olmanız bizler için sevindirici. Yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiftin Teşekkürü ve Paylaşımları

Oğuzcan Göz, baba olmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, "Düğün öncesi aldığımız destek bizi bir nebze olsun rahatlattı. Eğitimlerde çocukların nasıl yetiştirileceği konusunda faydalı bilgiler aldık ve şimdi bunları uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

Çift, projeden ve sağladığı desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Göktaş’a şükranlarını iletti. Oğuzcan Göz, eşiyle birlikte birbirlerine yardımcı olduklarını belirterek "Bu destekleri hiç unutmayacağız" diye ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyaevine girerken Aile ve Gençlik...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyaevine girerken Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan 26 yaşındaki Oğuzcan ve 23 yaşındaki Şükriye Göz çifti ile görüntülü görüşme yapıp ilk bebeklerini kucaklarına almalarından dolayı kutladı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan depremzede çift, 1 Şubat'ta doğan oğullarına Alpaslan adını verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyaevine girerken Aile ve Gençlik...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyaevine girerken Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan 26 yaşındaki Oğuzcan ve 23 yaşındaki Şükriye Göz çifti ile görüntülü görüşme yapıp ilk bebeklerini kucaklarına almalarından dolayı kutladı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan depremzede çift, 1 Şubat'ta doğan oğullarına Alpaslan adını verdi.

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