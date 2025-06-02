Bakan Göktaş, Devlet Korumasındaki Çocuklarla Baykar Teknoloji'yi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasındaki 63 çocuk ile birlikte, T3 Vakfı'nın düzenlediği "Yükselen Yıldız" programı çerçevesinde İstanbul'daki Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, ziyaret, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat illerinden gelen çocukları bir araya getirdi. Ziyaret sırasında, çocuklar Türkiye'nin savunma sanayisine dair öncü çalışmaları yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Ziyarete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da eşlik etti. Çocuklar, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretim süreçlerini yerinde inceleyerek, Baykar'ın geçmişten bugüne uzanan teknoloji yolculuğu hakkında detaylı bilgiler aldı.

Etkinlikte ayrıca düzenlenen soru-cevap bölümünde, çocuklar Bayraktar'a çeşitli sorular yöneltti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından konuya dair şu değerlendirmeleri yaptı: "T3 Vakfı'nın 'Yükselen Yıldız' programı kapsamında, koruma altındaki çocuklarımızla birlikte Baykar Teknoloji tesislerini ziyaret ettik. Teknolojiye ilgi duyan çocuklarımız, Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatı buldu. Geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olma yolunda çocuklarımıza ilham veren bu değerli etkinlik için T3 Vakfı'na, Baykar Teknoloji'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Koruma altındaki çocukların TEKNOFEST yolculuğu devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altında bulunan çocukların, potansiyellerini gerçekleştirmelerine yönelik akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için çeşitli programlar yürütmektedir. Bu kapsamda, 2022 yılında teknik çalışmalara başlayan Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar, 2023 yılında ilk kez TEKNOFEST'e katılırken, 2024'te İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde finale kalmış ve Mersin'de düzenlenen yarışmada 12. olarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

Bu yıl da İstanbul ve Ankara'dan TEKNOFEST KKTC'ye katılan çocuklar, "İnsansız Su Altı Aracı" ve "Doğa Dostu Tarla Faresi" projelerini tanıtma fırsatı buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan 63 çocukla, T3 Vakfı'nın "Yükselen Yıldız" programı kapsamında, İstanbul'daki Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (sağda) ile Yönetim Kurulu Üyesi ve finans yöneticisi Canan Bayraktar'la (ortada) görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan 63 çocukla, T3 Vakfı'nın "Yükselen Yıldız" programı kapsamında, İstanbul'daki Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (sağda) ile Yönetim Kurulu Üyesi ve finans yöneticisi Canan Bayraktar'la (ortada) görüştü.