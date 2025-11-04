Bakan Göktaş Doha’da: Sierra Leone ve Singapur ile Sosyal Hizmet Mutabakatı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Katar’ın başkenti Dohada temaslarda bulundu. Zirve kapsamında kadın, çocuk, aile ve sosyal politikalar alanlarında uluslararası muhataplarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye – Sierra Leone ve Singapur ile mutabakat zaptları

Bakan Göktaş, Sierra Leone Sosyal Refah Bakanı Melrose Karminty ile yapılan görüşmede Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptını imzaladı. Ayrıca Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile de Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Singapur ile yapılan görüşmede Bakan Zulkifli’nin, Bakanlığın aile odaklı çocuk koruma politikalarını geliştirme amacıyla oluşturduğu Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisini imzalaması, iki ülke arasında önemli bir iş birliği adımı olarak değerlendirildi.

Göktaş, anlaşmalarla aile, kadın ve çocuk refahı ile dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, "Ailenin ve nüfusun korunmasına yönelik çalışmalar ile aile birliğini korumak, kadınları hayatın her alanında güçlendirmek, çocuk haklarını gözetmek ve engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek için iş birliklerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

UNDP ve IOM temsilcileriyle görüşmeler

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Bürosu Direktörü Ivana Zivkovic ile bir araya geldi. Görüşmede Göktaş, UNDP ile mevcut stratejik ortaklığa verdiği önemi vurgulayarak, bakım ekonomisi alanında iş birliğini derinleştirmek ve kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti.

Ayrıca, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ile yapılan görüşmede, iki kurum arasındaki uzun süreli iş birlikleri ve deprem sonrası artan ortak çalışmalar ele alındı. Göktaş, bakanlık ile IOM Türkiye Ofisi arasında göç veya hareketlilik sürecinde risk altında bulunan kişilere yönelik koruma sistemlerini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir proje başlatılacağını söyledi ve gelecekteki ortak projelerle iş birliklerinin sürdürülmesini vurguladı.

Bu temaslarla Bakanlık, uluslararası partnerlerle deneyim paylaşımı ve ortak projeler geliştirme yoluyla aile, kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetleri güçlendirmeyi hedeflemektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ KATAR’DA