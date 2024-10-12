Bakan Göktaş G20'de Kadına Yönelik Şiddet ve Filistin Konularında Tepkilerini Açıkladı

Göktaş'tan G20 İltifakı Üzerine Önemli Mesajlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, Filistin'de yaşanan insani krize kayıtsız kalmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Filistin, dünyanın en uzun süreli işgallerinden birine ve soykırım eylemlerine maruz kalmıştır. Gazze'deki insanlık dışı muamele uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı olmalıdır." dedi.

Kadınların Güçlendirilmesi ve İşbirliği Vurgusu

Bakan Göktaş, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayata katılımlarının artırılması için G20 ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışma gerektiğini belirtti. "Kadınların güçlendirilmesi, sadece sınırlar ve siyasetle sınırlı kalmamalıdır," diyen Göktaş, Türkiye’nin bu alandaki adımlarını anlattı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini söyleyen Göktaş, "Türkiye, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile bu kararlılığı sürdürmektedir." şeklinde konuştu. Ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile 112 Kadın Sığınma Evleri'nin varlığına dikkat çekti.

İklim Değişikliği Projesi

Göktaş, iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerine de dikkat çekerek, "İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkisi" başlıklı bir proje başlattıklarını duyurdu. Bu projenin, kadınların güçlendirilmesine yönelik politika ve programlar geliştirilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Filistinli Kadınlara Destek Çağrısı

Göktaş, Filistinli kadın ve çocukların yaşam hakları için verdikleri mücadeleyi destekleyerek, G20 ülkelerinin bu konuda kayitsiz kalmaması gerektiğini tekrar vurguladı. "İsrail'in zulmünü görmezden gelemeyiz. Ancak bir araya gelerek daha fazla kadının hayatına dokunabiliriz," dedi.

Bakan Göktaş’ın bu ifadeleri, toplantıya katılan bakanlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri tarafından yoğun bir alkışla karşılandı.