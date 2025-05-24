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Bakan Göktaş, Gazzeli Çocuklarla Buluştu

Bakan Göktaş, Filistinli mevkidaşıyla Türkiye'ye getirilen Gazzeli hasta çocuklarla bir araya geldi ve acil destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:49
Bakan Göktaş, Gazzeli Çocuklarla Buluştu

Bakan Göktaş Gazzeli Çocuklarla Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistinli mevkidaşı Samah Hamad ile birlikte, Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuklarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim Filistinli kardeşlerimizin, Gazzeli çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çocuklarla Etkinlik Düzenlendi

Etkinlik, Bilkent Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Her iki bakan, çocuklarla birlikte ok attı ve ata binen çocukları izledi. Bakan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yaşanan durumu eleştirerek, "İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırılarına Tepki

Bakan Göktaş, konuşmasında, özellikle kadın ve çocukların yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. "Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen soykırımda ahlaki değer gözetmeyen İsrail, okulları ve hastaneleri bombalamaya devam ediyor" diyerek saldırılara sert bir dille tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının sesi olmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, "Soykırımın bir an önce durması için tüm platformlarda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yardım Durumu Üzerine Açıklamalar

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad, Gazze'den gelen çocuklarla bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Yaklaşık 80 gündür Gazze'ye yiyecek ve insani yardım ulaştırılamıyor" ifadesini kullandı. Çocukların çoğunun sevdiklerini kaybetmiş olduğunu vurgulayan Hamad, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekti.

Aileyi Merkeze Alan Politikalar

Bakan Göktaş, açıklamasının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan etmesi ile ilgili soruları yanıtlayarak, "Önümüzdeki dönemde aileyi merkeze alan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) ile Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) ile Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad (solda), Bilkent Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) ile Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) ile Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad (solda), Bilkent Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocuklarla bir araya geldi.

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