Bakan Göktaş: Gençler İçin Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuranların Sayısı 100 Bini Geçti

Bakan Göktaş, Yozgat'ta Gençlere Destek Müjdesi Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat'ta gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayısının bugün itibarıyla 100 bini aştığını belirterek, "100 bin 142 gencimiz bu desteğe başvurdu." dedi.

Çeşitli Ziyaretler ve Nikah Töreni

Yozgat'ta yaptığı ziyaretler sırasında Valilikle başlayan programında, şeref defterini imzalayan Göktaş, Vali Mehmet Ali Özkan ile kentin sosyal hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ak Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunan Göktaş, İl Başkanı Hasan Kandemir ve partililerle sohbet etti. Ayrıca, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi alan çiftin nikahına katılarak, nikah şahitliği yaptı.

Sosyal Politikalarda Yeni Dönem

Göktaş, törende yaptığı konuşmada, yeni hizmet binalarının Yozgat'a kazandırılması konusundaki gururunu dile getirdi. Atılan adımların, sosyal politikaların ülkeyi geleceğe taşıyan bir güvence olduğunun altını çizen Göktaş, “Bir çocuğun güvenle büyümesi, bir gencin umutla yola çıkması güçlü bir sosyal destek sistemiyle mümkün” dedi.

Aile Yılı ve Gelecek Hedefleri

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamındaki projelerin aileyi korumak ve güçlendirmek amacıyla hayata geçirileceğini vurgulayarak, “Gençlerimizin yuva kurmalarını teşvik eden programlarımız devam ediyor,” diye belirtti. Verilen desteklerle gençlere hem evlenmeden önce hem de evlendikten sonra yardım ettiklerinin altını çizen Göktaş, “Biz, Aile Yılı'nı sadece bir yılın teması olarak değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığı olarak görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Yeni Tesislerin Açılışı ve Yatırımlar

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, Sarıkaya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi'nin açılış törenine katılan Göktaş, 2023 yılı itibarıyla aile ve sosyal hizmetler alanında toplamda 7 milyar 81 milyon liralık yatırım ve destek yaptıklarını duyurdu. Açılışı yapılan tesislerin, dayanışma ve toplumsal adaletin sembolü olacağını söyledi.

Çocuklar ve Gençler İçin Güçlü Destek

Bakan Göktaş, aile yapısının desteklenmesi ve gençlerin sosyal güvencelerinin artırılması için atılan adımlarla, her vatandaşı geride bırakmama hedefini benimsediklerini vurguladı. “İhtiyacı olan herkesin kapısını çaldık ve dertlerine ortak olduk,” diyerek devletin şefkatinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Törende, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan da konuşma yaptılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta Valiliği ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta Valiliği ziyaret etti.