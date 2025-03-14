Bakan Göktaş, Kadınların Güçlenmesi ve Bağımlılıkla Mücadele Üzerine Konuştu

Bakan Göktaş, kadınların bağımlılıkla mücadelede güçlenmesi için yapılan çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:26
Bakan Göktaş, Kadınların Güçlenmesi ve Bağımlılıkla Mücadele Üzerine Konuştu

Bakan Göktaş, Kadınların Güçlenmesi Üzerine Güçlü Mesajlar Verdi

NEW YORK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağımlılık ve İyileşme Konulu Kadın Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kadınların güçlenmesini destekleyen çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Göktaş, "Kadının güçlenmesi, daha güçlü ve adil bir toplum için kritik bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Bağımlılığın Kadınlar Üzerindeki Olumsuz Etkisi

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 69'uncu oturumu çerçevesinde Yeşilay tarafından düzenlenen forumda, bağımlılığı küresel esenliğe en ciddi tehditlerden biri olarak nitelendirdi. Göktaş, "Bu sorun, bireyin sağlığını ve bütünlüğünü etkileyerek ailesini, çevresini ve nihayetinde toplumu da olumsuz etkiler. Bağımlı kadınların şiddete ve istismara karşı daha savunmasız hale geldiği gerçeğini de göz ardı edemeyiz." dedi.

Kadınların Karşılaştığı Zorluklar

2022 yılına ait verilere atıfta bulunarak, bir kadın bağımlının tedavi süreçlerinde damgalanma, kalıp yargılar ve travmalarla mücadele ettiğini ifade eden Göktaş, "Kadınlar, aile içindeki rollerinden dolayı toplumsal önyargılarla karşılaşma riski taşımaktadır. Bu durum çoğu zaman tedaviden kaçmalarına yol açıyor." diye ekledi.

Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeni Stratejiler

Bakanlık olarak bağımlılıkla mücadele hizmetlerini yaygınlaştıracaklarını bildiren Göktaş, "2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda, kadınların bağımlılıkla mücadeledeki özel ihtiyaçlarını ele alacağız. Bu doğrultuda, bağımlılıkla mücadele eden Toplum Sağlığı Merkezleri'nin kapasitesini de güçlendirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri

Son üç yılda 5 binden fazla kadına tütün kullanımına dair farkındalık eğitimi verildiğini aktaran Göktaş, "Önümüzdeki dönemde kadınların bağımlılıkla mücadele süreçlerinde bilgi ve farkındalık artırıcı etkinliklerin sayısını artıracağız." dedi.

Ekonomik Bağımsızlık ve Kadın Güçlenmesi

Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yasal düzenlemeler yaptıklarını belirten Göktaş, "Kadın kooperatiflerini ve girişimciliğini desteklemek için özel sektörle işbirliği yapıyoruz. Ekonomik açıdan güçlenen kadınlar, bağımlılıkla mücadelenin de en güçlü aktörleri olacaktır." dedi.

Etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan ve pek çok davetli katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu oturumu kapsamında Yeşilay tarafından Türkevi'nde düzenlenen Bağımlılık ve İyileşme Konulu Kadın Forumu'na katılarak, konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu oturumu kapsamında Yeşilay tarafından Türkevi'nde düzenlenen Bağımlılık ve İyileşme Konulu Kadın Forumu'na katılarak, konuşma yaptı.

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