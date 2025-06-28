Bakan Göktaş, Kocaeli'deki Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Tanıttı

Bakan Göktaş'tan Umut Dolu Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli'de gerçekleştirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Hakkında

Bakan Göktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve yaklaşık 10 bin metrekare alanı kapsayan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Göktaş, merkezin umut dolu bir başlangıç olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Atölyeler ve Destek Programları

Tanıtımda, merkezdeki "Ben de varım" atölyelerine dikkat çeken Göktaş, bu atölyelerin engellerin değil, imkanların konuşulacağı yerler olacağını ifade etti. Merkezin, sanat, spor ve meslek edinme alanlarında sunacağı desteklerle özel gereksinimli bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacağını kaydetti.

Engelsiz Diyalog Ofisi

Bakan Göktaş'ın sözlerine göre, merkezin kalbini oluşturan Engelsiz Diyalog Ofisi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik rehberlik ve destek hizmetleri sunacak. Göktaş, bu tür merkezlerin Türkiye genelinde artmasını diledi ve engelli bireylerin yaşamın her alanında aktif yer almasını sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

2025 Aile Yılı ve Gelecek Hedefleri

Göktaş ayrıca, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı sayesinde engelli vatandaşların topluma tam katılımının sağlandığını ifade ederek, aile odaklı hizmet anlayışına vurgu yaptı. Gün boyunca 544 bin kardeşin evde bakım yardımı aldığına dikkat çeken Göktaş, gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırıldığını açıkladı.

Merkezde Eğlenceli Anlar

Tanıtım etkinliği sırasında öğrencilerin özel teknikle hazırladığı "Filistin Bayrağı" tablosu, Bakan Göktaş’a hediye edildi. Ayrıca, Göktaş ve beraberindekiler merkezdeki çeşitli atölyeleri gezdi, özel gereksinimli bireylerin enstrüman performansını dinledi ve sanatsal faaliyetlere katıldılar.

Bakan Göktaş, bu özel merkezlerin hem eğitim hem de sosyal alanda önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, Türkiye'deki başarı hikayelerini artırma yönündeki kararlılığını yineledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak amacıyla İzmit Vinsan Kampüsü'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana inşa edilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tanıtım programına katıldı. Programda, Kocaeli Valisi Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak amacıyla İzmit Vinsan Kampüsü'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana inşa edilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tanıtım programına katıldı. Programda, Kocaeli Valisi Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı.