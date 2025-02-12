Bakan Göktaş, Konya'da Sivil Toplum Temsilcileriyle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Konya Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Parti Ziyareti ve Görüşmeler

Bakan Göktaş, öncelikle AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile bir araya gelerek bir süre görüştü ve partililerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Toplantı

Daha sonra Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda, 2025 Aile Yılı'na yönelik Bakanlığın çalışmalarını ele alarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Göktaş, sivil toplumla olan iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve toplumsal sorunlara birlikte çözüm üretme kararlılığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.