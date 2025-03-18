Bakan Göktaş KYK Yurdundaki Öğrencilerle Sahur Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Bakan Göktaş, yurtta kalan öğrencilerin sahur sofrasına konuk olarak onlarla bir araya geldi. Yurt yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Göktaş, burada öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi ve onların sorularını yanıtladı.

Öğrencilere eğitimleri ve meslek seçimleri hakkında değerli tavsiyelerde bulunan Göktaş, aynı zamanda Aile Yılı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Gençlerle sahur yapmanın kendisine verdiği memnuniyeti dile getiren Göktaş, öğrencilerle birlikte fotoğraflar da çektirdi. Ziyareti sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Göktaş, "Sahurda Cebeci KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenci kardeşlerimizin misafiri olduk. Gençlerimizin enerjisi ve içten sohbetleriyle sahurumuz bambaşka bir güzelliğe büründü. Onların hayallerine ulaşması ve en iyi şartlarda eğitim alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki umut dolu gözleri, bu ülkenin daha güçlü yarınlarının habercisi." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle sahur yaptı. Bakan Göktaş, yurt yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle sahur yaptı. Bakan Göktaş, yurt yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini aldı.