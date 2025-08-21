Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla ziyaretinde ülkenin geleceği açısından kritik bir dönemin yaşandığını belirterek, "81 ilimizde Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınları ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Valilik ziyareti ve yerel ihtiyaçlar

Göktaş, Muğla Valisi İdris Akbıyık’ı ziyaret edip Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şehrin ihtiyaçlarını yerinde görmenin önemine vurgu yaptı ve hizmetleri şehrin önceliklerine göre şekillendirdiklerini belirtti.

Göktaş, Muğla'da doğurganlık hızının 1,23 olduğunu hatırlatarak yaşlanan nüfus sorununa dikkat çekti ve ailelere yönelik yeni çalışmaların ele alındığını söyledi: "Önümüzdeki dönemde inşallah Muğla'ya güzel yatırımlar getirmeye devam edeceğiz."

Yatırım ve sosyal hizmet rakamları

Bakan, hizmet anlayışlarının merkezinde güçlü bir sosyal devlet olma iradesinin bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda insanı merkeze alan sosyal hizmetleri geliştirdiklerini vurguladı. Muğla özelinde sunduğu veriler şöyle:

- Son 23 yılda 122 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi.

- Bakanlık yatırım ve destekleri 8,6 milyar lirayı aştı.

- Muğla'da 8 sosyal hizmet merkezimiz vatandaşlara hizmet veriyor.

2017'den bu yana Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 89 bin 109 haneye bizzat ziyaret gerçekleştirildi ve ihtiyaçlar hanelerde tespit edildi. İki aile destek merkezinde kadınların, gençlerin ve çocukların güçlenmesi ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

Çocuk, kadın, engelli ve yaşlı hizmetleri

Bakan Göktaş, çocuk hizmetlerini koruyucu aileler, eğitim ve gelişim programlarıyla geniş bir yelpazede ele aldıklarını belirtti. Muğla'da sunulan destekler şu şekilde sıralandı:

- 1314 çocuğumuza sosyoekonomik destek sağlanıyor.

- 2012'den bu yana Muğla'ya 313,1 milyon liralık destek aktarıldı.

- Kuruluşlarda 126 çocuğumuza bakım, eğitim ve rehberlik hizmeti sunuluyor.

- 23 kadın kooperatifine destek sağlanıyor.

Engelli bireyler için erişilebilirlik önceliğiyle; 2 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 146 engelli, finansmanı bakanlık tarafından sağlanan 2 özel engelli bakım merkezinde 134 engelli vatandaş destekleniyor. Ayrıca 2 huzureviyle 203 büyüğümüze yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

Evde bakım yardımıyla engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara destek sürüyor; bu ay itibarıyla 4 bin 99 aile bu hizmetten faydalandırılıyor. 2006'dan beri evde bakım yardımı için Muğla'ya aktarılan rakam 1,9 milyar lira.

Sosyal yardımlaşma ve fonlar

Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmama anlayışıyla çalıştıklarını, Muğla'da 14 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile hizmet ulaştırıldığını anlattı. Sosyal yardımlaşmaya 2003-2025 yıllarında aktarılan kaynak 6,4 milyar lira olarak bildirildi.

Ayrıca bu yılın "Aile Yılı" ilan edilmesini hatırlatan Göktaş, aileyi güçlendiren çalışmaları önceliklendirdiklerini belirtti. 81 ilde yaygınlaştırılan aile ve gençlik fonundan Muğla'da bugüne kadar 1180 genç başvuruda bulundu.

Doğum yardım sistemine de değinen Göktaş, "Bugün itibarıyla 2 bin 824'ü Muğla'da olmak üzere 299 bin 421 annemiz doğum yardımından istifade ediyor" dedi. Bu kapsamda Muğla'ya 20,1 milyon liralık kaynak aktarıldı.

Kardeşlik, şehit aileleri ve gaziler

Bakan, 2 gün önce Gazi Meclis'te şehit yakınları, gaziler ve temsilen sivil toplum kuruluşlarıyla Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kapsamlı bir sunum yaptıklarını belirterek, şehit yakınları ve gazilere yönelik mevcut hizmetler ve yeni dönemdeki çalışmaların ele alındığını aktardı.

Göktaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bakanlık olarak bu kardeşlik iklimini daha da güçlendirmeyi asli bir görev olarak görüyoruz. 81 ilimizde Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınları ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Program ve ziyaretler

Valilik programının ardından Göktaş, AK Parti ve MHP Muğla il başkanlıklarını ziyaret edip yöneticilerle görüştü. Ardından Güneşin Kadınları Muğla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi; burada yapılan eserleri inceledi ve 3 ayda tamamlanan Milas halısının iplerini kesip halıyı dokuma tezgahından aldı.

Ziyarete, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, MHP İl Başkanı Burak Demirel ile kurum müdürleri katıldı.