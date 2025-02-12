Bakan Göktaş, OECD Sosyal Politikalar Toplantısı İçin Paris'e Gidiyor

Bakan Göktaş, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na Katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısına katılmak üzere yola çıkacak.

Toplantı Detayları

14 Şubat'ta OECD Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı, Portekiz ve İspanya'nın eş başkanlığında organize ediliyor. Oturumlarda, Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak teması ele alınacak.

Bir genel ve bir ara oturumdan oluşacak bu ilk toplantıya OECD üyesi ülkelerin bakanları katılacak. Göktaş, genel oturumda "Doğurganlık, Uzun Ömürlülük ve Demografik Geçiş: Sosyal Politikanın Rolü" başlıklı bir sunum yapacak.

Aile Yılı ve Nüfus Politikaları

Göktaş, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in <>Aile Yılı<> olarak ilan edilmesinin önemine vurgu yapacak. Ayrıca, aile güçlendirme çalışmaları ve doğum oranlarındaki azalma gibi riskleri de değerlendirecek.

Dijitalleşme ve Sosyal Koruma

Bakan Göktaş, toplantının ara oturumunda "Sosyal Korumanın Dijitalleşmesi: Hizmet Sunumunda İnovasyon" konusuna dair de bir konuşma yapacak. Burada dijitalleşmenin getirdiği riskler ve 16 yaş altı gençler için sosyal medya düzenlemelerine dair yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Türk Vatandaşlarıyla Buluşma

Paris ziyareti sırasında Göktaş, Fransa’daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Başkonsolosluk binasında düzenlenecek toplantıda, Aile Yılı çerçevesinde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgiler aktaracak.