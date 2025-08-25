Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında Rize'ye gerçekleştirdiği programda, 63 yıldır evli olan Mükerrem (80) ve Ahmet (85) Kanbur çiftinin Pekmezli köyündeki evine misafir oldu.

Bakan Göktaş, kendisini Belçika Parlamentosundaki mücadelesinden beri takip ettiğini söyleyen Kanbur çifti tarafından samimi bir şekilde karşılandı. Çiftin çocukları ve torunlarının da bulunduğu ortamda Göktaş, 63 yıllık mutlu evliliğin sırrını dinledi ve çiftin birbirine olan özenine dikkat çekti.

Bakan Göktaş, ziyaret sırasında çiftin mevcut açılışına atıfta bulunarak, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, bu yılı 'Aile Yılı' ilan etti. Biz de 'Aile Yılı' dolayısıyla uzun yıllardır evli olan ailelerimizi, büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Sizin gibi uzun yıllar aynı yastığa baş koyan büyüklerimiz, tüm gençlerimize en güzel örnek oluyor.' dedi.

Ahmet Kanbur ise Göktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi. Kanbur, 28 Şubat dönemindeki başörtüsü mücadelesini anlatırken kızının da Bakan Göktaş gibi kararlı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: 'Çok mücadele ettik ama sonunda bittim. Artık baba olarak kızımın başını açmasını istedim. Kızım da 'okulu bırakırım başımı açmam' dedi. Bakan kızım, ben seni de biliyorum. O zaman bakkalım vardı ve gazetelerden seni iyi takip ederdim. Sana sürekli dua ederdim. Sen Belçika'da doğmuş büyümüşsün. Yabancı okullarda baskı altında okuyup, bu duruma gelmişsin 41 kere maşallah sana. Anne ve babana da senin gibi bir evlat yetiştirdiği için yıllardır dua ediyorum. O yaşta Belçika Parlamentosunda o mücadeleyi verdin.'

Bakan Göktaş, çiftin duaları ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Yöresel Kıyafetlerle Çay Hasadı

Program kapsamında Göktaş, Ziraat Botanik Çay Bahçesi'ni de ziyaret ederek bölgenin en önemli geçim kaynağı olan çay tarlasına girdi. Kadın üreticilerle bir araya gelen Bakan, bölgenin geleneksel kıyafeti olan peştamal'ı giyip eline çay makası alarak çay hasadı yaptı.

Rize çayı'nın alın teri ve emekle üretildiğini vurgulayan Göktaş, ilk kez deneyimlediği çay hasadından keyif aldığını belirtti. Göktaş, 'Aile Yılında, ailece oluşturulan ve ev ekonomisine katkı sunan bu kültürü önemli buluyoruz. Bu çalışmalarda yer alan ve kültürü yaşatan ailelerimizi tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş (solda), kentteki programları kapsamında Ziraat Botanik Çay bahçesinde çay hasadı gerçekleştirdi.