Bakan Göktaş, Samsun'da Doğum Yardımı Alan Aileyi Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Samsun'da Aileyi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da doğum yardımından yararlanan aileyi ziyaret etti. Ziyaret, Ceylan ailesinin evinde gerçekleşti.

Doğum Yardımı ve Destek Ödemeleri

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Mustafa ve Elif Ceylan çifti, geçen ay üçüncü çocukları Ekrem Efe'yi kucaklarına alarak 5 bin lira değerinde doğum yardımından yararlandı. Göktaş, ziyarette yaptığı açıklamada, "Doğum destek ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırmaya başladık. Samsun programımız kapsamında da üçüncü evlatlarını kucaklarına alarak aylık 5 bin lira desteğimizden faydalanan Ceylan ailesine misafir olduk. Elif ve Mustafa Ceylan çiftine yavrularıyla sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hatıra Fotoğrafı

Bakan Göktaş, Ceylan ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi, bu samimi anı ölümsüzleştirmiş oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da doğum yardımından faydalanan aileyi ziyaret etti. Göktaş, sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, üçüncü çocukları Ekrem Efe'yi geçen ay kucaklarına alarak 5 bin liralık doğum yardımından yararlanan Mustafa-Elif Ceylan çiftinin evine konuk oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da doğum yardımından faydalanan aileyi ziyaret etti. Göktaş, sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, üçüncü çocukları Ekrem Efe'yi geçen ay kucaklarına alarak 5 bin liralık doğum yardımından yararlanan Mustafa-Elif Ceylan çiftinin evine konuk oldu.