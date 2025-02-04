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Bakan Göktaş: Sosyal Medya Düzenlemesi İçin Kademeli Çalışmalar Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:22
Bakan Göktaş: Sosyal Medya Düzenlemesi İçin Kademeli Çalışmalar Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Sosyal Medya Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakan Göktaş, "yaş sınırı" konusundaki kademeli düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Özellikle 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubundaki çocuklar için de farklı bir düzenlemenin hazırlandığını ifade etti.

Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Göktaş, bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptı. 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik yapılacak sosyal medya düzenlemesine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu aktardı.

Çocukların Korunmasına Yönelik Hedefler

Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesi ile çocukların internete girişinin yasaklanmayacağını, asıl amacın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vurguladığı gibi çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak olduğunu ifade etti. Göktaş, dijital bağımlılık ile mücadele etmenin Aile Eylem Planı'nın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Yaş Sınırı ve Sosyal Medya Yükümlülükleri

Düzenleme çerçevesinde sosyal medya platformlarına iki ana başlıkta yükümlülükler getirileceğini söyleyen Göktaş, "Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması konusunda yükümlülükler getireceğiz. Aileler için de çocuklarının bu platformlarda geçirdiği süreyi kontrol edebilecekleri ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi sağlanacak. Bu yükümlülüklere uymayan platformlara yaptırımlar uygulanacak," dedi.

Ebeveynlerin Rolü Önemli

Bakan Göktaş, ailelerin de çocukların dijital tehditlere karşı korunmasında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Ebeveynlerin, "dijital ebeveynlik" sorumluluğuna sahip olmaları gerektiğini ifade eden Göktaş, bu konuda anne babalara destek vermek için eğitimler planladıklarını duyurdu.

Gelecek Planları

Son olarak, Bakan Göktaş, sosyal medya platformu temsilcileri ile bir kez daha bir araya geleceklerini belirterek, "Bu yıl içerisinde ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz," şeklinde konuştu.

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