Bakan Göktaş'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı: Çanakkale'nin Önemi Vurgulandı

Bakan Göktaş, Çanakkale'nin milletin direniş destanı olduğunu belirtti ve kahramanları rahmetle anarak mesajını iletti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:10
Bakan Göktaş'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı: Çanakkale'nin Önemi Vurgulandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Göktaş, Çanakkale'yi, "Bu kahraman milletin direniş ve diriliş destanı" olarak nitelendirerek onun tarihimizdeki yerini vurguladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale, sarsılmaz bir imanın yedi düveli dize getirmesinin adıdır. Anadolu'daki tarihimizin dönüm noktalarından biridir" ifadelerini kullandı.

Bakan, kahraman ecdadımızı rahmet, saygı ve minnetle andığını belirterek, "Onlar 'Çanakkale geçilmez' diyerek sadece bir cepheyi değil, bir milleti ayağa kaldırdılar. Ruhları şad olsun" dedi.

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