Bakan Göktaş'tan 8 Yaşındaki Şeyma İçin Açıklama

Bakan Göktaş'ın Açıklamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesinde aileleri tarafından ipte asılı halde bulunan 8 yaşındaki Şeyma'nın Bakanlık gözetimine alındığını duyurdu.

Çocuğun Sağlık Durumu

Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Şeyma kızımız, Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir," ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın Yeniden Başlatılması

Bakan Göktaş, Kozluk'ta gerçekleşen olaya ilişkin cinsel istismar iddialarıyla başlatılan soruşturmaya dair de bilgi verdi. Verilen takipsizlik kararının, Bakanlığın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturmanın yeniden başlatıldığını duyurdu.

, herkesin dikkatini çeken bu olayda, Bakanlık gerekli adımları atarak çocuğun sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürmektedir.