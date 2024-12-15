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15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Sahiplerini Buldu

15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, bu yıl 'Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın' temasıyla gerçekleştirilen ödül töreninde sahiplerine verildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:42
15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Sahiplerini Buldu

Belgesel Dünyası TRT'de Buluştu

15. kez düzenlenen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, geçtiğimiz günlerde Fişekhane'de gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Tören, Rubato konseri ile başlayarak, ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla zenginleştirildi.

TRT Genel Müdürü'nden Anlamlı Açıklamalar

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, törende yaptığı konuşmada bu yıl festivalin “Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın” mottosuyla düzenlendiğini belirtti. Sobacı, belgesellerin tarihin, kültürün, bilimin ve insanın izlerini takip ederek, dünyanın dört bir yanından gelen olayların mesafelerden bağımsız olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca, festivalin 100 farklı ülkeden 1651 başvuru aldığını ve bu sayının 15 yıldaki yeni bir rekor olduğunu vurguladı.

Ödüller ve Kazananlar Açıklandı

Gecede, Uluslararası Kategori, Ulusal Profesyonel Kategori, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi ve Proje Destek Kategorisi olmak üzere toplam 40 finalist ödül için yarıştı. Kamay adlı belgesel, uluslararası kategori en iyi belgesel ödülünü alırken, İyi Ölüm adlı yapım ile Hasan Ete, ulusal profesyonel kategoride en iyi belgesel ödülünü kazandı. Ulusal öğrenci filmleri kategorisinde ise Mert Kartal Kırmızı Çanta ile en iyi belgesel ödülüne layık görüldü.

Gazze ve Suriye'deki İnsanlık Dramı İfade Buldu

Fahrettin Altun'un katıldığı törende, TRT Genel Müdürü Sobacı, belgesellerin insanlığa yönelik önemli mesajlar taşıdığını belirtti. Gazze’de yaşanan drama ve Suriye’deki insanlık suçlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin bu konudaki duruşunu da vurguladı. “TRT olarak bu haklı insanlık mücadelelerinde sessiz kalmayacağız,” dedi.

Geceye Dair Detaylar ve Katılımlar

Ödüllerin takdim edildiği törende katılımcılar, hatıra fotoğrafları çektirdi. Tüm bu detaylar, 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin yalnızca kulağa hoş gelen bir etkinlik değil, aynı zamanda global meseleler üzerine farkındalık yaratan bir platform haline geldiğini gözler önüne serdi.

Ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla 15. kez...

Ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla 15. kez düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" programı, Fişekhane'de gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programa katılarak konuşma yaptı.

Ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla 15. kez...

Ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri ve alanında uzman konukların katılımıyla 15. kez düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" programı, Fişekhane'de gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programa katılarak konuşma yaptı.

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