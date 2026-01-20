Erdoğan, Shaquille O’Neal ile İstanbul’da buluştu: İmzalı topların fotoğrafları paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O’Neal ile İstanbul’da bir araya geldi; imzaladıkları basketbol toplarına ait fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:51
Erdoğan, Shaquille O’Neal ile İstanbul’da buluştu: İmzalı topların fotoğrafları paylaşıldı

Erdoğan, Shaquille O’Neal ile İstanbul’da buluştu

Görüşme ve paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin anlardan oluşan fotoğrafları Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan karelerde ikilinin imzaladıkları basketbol topları ve samimi anları dikkat çekti.

Toplumsal ve sportif ilişkileri yansıtan bu buluşma, kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

