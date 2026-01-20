Erdoğan, Shaquille O’Neal ile İstanbul’da buluştu: İmzalı topların fotoğrafları paylaşıldı

Erdoğan, Shaquille O’Neal ile İstanbul’da buluştu
Görüşme ve paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile İstanbul’da bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin anlardan oluşan fotoğrafları Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan karelerde ikilinin imzaladıkları basketbol topları ve samimi anları dikkat çekti.
Toplumsal ve sportif ilişkileri yansıtan bu buluşma, kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AMERİKALI BASKETBOL YILDIZI SHAQUİLLE O'NEAL İLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI.