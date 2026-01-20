Karlıova'da UMKE, Tipide KOAH Hastasını Tam Paletli Araçla Kurtardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Taşlıçay köyünde UMKE ekipleri, yoğun kar ve tipide solunum sıkıntısı çeken 70 yaşındaki KOAH hastasını tam paletli araçla kurtardı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 20:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 20:49
Zorlu kış şartlarında hızlı müdahale

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde solunum sıkıntısı yaşayan KOAH hastası yaşlı adam, olumsuz hava ve yol koşullarına rağmen UMKE ekiplerinin başarılı müdahalesiyle sağlık hizmetlerine ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yolu ulaşımının kapalı olduğu bölgede, Komuta Koordinasyon Merkezi ile yapılan koordinasyon sonucu harekete geçen UMKE ekipleri, tam paletli araç ile 70 yaşındaki K.Ç.'ye ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerin ardından hasta, 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi.

K.Ç., ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla UMKE ve 112 ekiplerinin koordineli ve fedakârca çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

