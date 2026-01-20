Bursa Yıldırım'da Motosikletlinin Ölümden Döndüğü Anlar Kask Kamerasında

Bursa Yıldırım'da Ankara Yolu'nda hızlanan motosiklet sürücüsünün otobüsten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği anlar kask kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:51
Bursa Yıldırım'da Motosikletlinin Ölümden Döndüğü Anlar Kask Kamerasında

Bursa Yıldırım'da Motosikletlinin Ölümden Döndüğü Anlar Kask Kamerasında

Ankara Yolu'nda tehlikeli manevra ve kaza tehdidi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir anda hızlanan motosikletlinin yolda ilerleyen bir otobüse çarpmamak için solundan giden otomobilin önüne geçtiği görülüyor. Bu manevra sırasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor.

Motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle sağa ve sola doğru yalpalıyor; ancak sürücü kısa sürede direksiyonu toparlayarak yoluna devam ediyor. Yaşanan korku dolu anlar, sürücünün kask kamerasına net şekilde yansıyor.

Olayda yaralanma veya başka bir araçla çarpışma bilgisi metinde yer almıyor; görüntüler, tehlikeli anların atlatıldığını gösteriyor.

BURSA'DA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KASK KAMERASINA YANSIDI.

BURSA'DA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KASK KAMERASINA YANSIDI.

BURSA'DA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KASK KAMERASINA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy Çocuk Festivali 22-25 Ocak’ta — Karne Hediyesi Ücretsiz Etkinlikler
2
Kayseri'de 1 Metreyi Aşan Karda Büyükşehir 118 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı
3
Niğde Valisi Nedim Akmeşe’ten İlk Gün Esnaf Ziyareti
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kent ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegre Edilecek
5
Niğde'de 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' Ödüllü Proje Yarışması Sonuçlandı
6
Manisa Gördes'te Zabıta Krizi: Sendika Hukuki Süreci Başlattı
7
Uzman Uyarısı: PRP, KOAH Tedavisinde Umut Değil

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları