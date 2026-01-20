Bursa Yıldırım'da Motosikletlinin Ölümden Döndüğü Anlar Kask Kamerasında

Ankara Yolu'nda tehlikeli manevra ve kaza tehdidi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir anda hızlanan motosikletlinin yolda ilerleyen bir otobüse çarpmamak için solundan giden otomobilin önüne geçtiği görülüyor. Bu manevra sırasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor.

Motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle sağa ve sola doğru yalpalıyor; ancak sürücü kısa sürede direksiyonu toparlayarak yoluna devam ediyor. Yaşanan korku dolu anlar, sürücünün kask kamerasına net şekilde yansıyor.

Olayda yaralanma veya başka bir araçla çarpışma bilgisi metinde yer almıyor; görüntüler, tehlikeli anların atlatıldığını gösteriyor.

