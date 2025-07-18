Bakan Göktaş'tan Bitlis'te Önemli Açıklamalar: Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği

Bakan Göktaş'tan Bitlis'te Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bitlis'te yaptığı konuşmada, yeni yayınlanan Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik ile ilgili bilgiler paylaştı. Göktaş, "Şimdilik memurlara yönelik yaptığımız bu çalışma çok kıymetli. Böylelikle aileleriyle daha fazla zaman geçirebilecekler." dedi.

Valilik Ziyareti ve Toplantılar

Bakan Göktaş, Muş'taki programının ardından Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile birlikte Bitlis'e geçerek, Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, kentteki çalışmalara dair bilgi aldı ve kaymakamlar ile belediye başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirdi.

İhtiyaçların Belirlenmesi

Göktaş, bu toprakların sadece Anadolu'nun değil, İslam medeniyetinin de önemli yapılarından biri olduğuna değinerek, "Yaptığımız ziyaretlerle sahadaki ihtiyaçları tespit ettik" ifadesini kullandı. Çözüm odaklı çalışmaların yürütüleceğini belirten Göktaş, sosyal politikaların insanı merkeze aldığını vurguladı.

Yatırımlar ve Sosyal Hizmetler

Bitlis'e son 23 yılda yapılan 76,2 milyar liralık yatırımı hatırlatan Göktaş, 3 sosyal hizmet merkezinin hizmet verdiğini de duyurdu. Kadınların sosyal hayata katılımını artırmak için çeşitli projeler uygulandığını ifade eden Göktaş, “9 aile destek merkezimizle kadınların mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik hizmetler veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Aile Destek Programları

Bakan, Doğum Destek Sistemi hakkında da bilgi vererek, doğan her çocuğa çeşitli destekler sağlandığını belirtti. Bu yıl doğan ilk çocuğa 5 bin lira, ikinci çocuğa ise 1500 lira gibi ödemeler yapıldığını söyledi.

Büyük ve Güçlü Türkiye İnisiyatifi

Göktaş, büyük ve güçlü Türkiye için hizmetlerini büyük bir özenle yürüttüklerinin altını çizerken, terörsüz bir Türkiye için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. "Bundan sonraki süreçte de aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkacağız, gazilerimizin yanında olacağız" dedi.

Yönetmeliğin Önemi

Göktaş, yarı zamanlı çalışma yönetmeliğinin pek çok memur aileden büyük bir teveccühle karşılandığını belirterek, "Özellikle anneler veya babalar, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Bu çalışma iş yaşam dengesi açısından önemli bir model" ifadelerini kullandı.

Bitlis'teki AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılan Göktaş, sosyal hizmetlerin önemine dikkat çekerek, "Aileleri ekonomik olarak destekleyecek etkinlikleri hayata geçireceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bitlis'te Valiliği ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bitlis'te Valiliği ziyaret etti.