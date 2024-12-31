Bakan Göktaş’tan Engelliler İçin Yeni Yıl Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yeni yılın başlangıcında engelli bireyler için önemli bir müjde verdi. 2024 yılı itibarıyla, e-KPSS üzerinden 1830 engelli vatandaşın kamu sektöründe istihdam edileceği açıklandı.

Bakan Göktaş, bu adımın engelli bireylerin toplumda daha aktif bir rol almasını sağlamak amacıyla atıldığını belirtti. "Engelli vatandaşlarımızın istihdamı bizim için büyük bir öncelik. Yeniliklerle dolu bir yıla girerken, onların yanında olmayı sürdüreceğiz," dedi.

Bu tür uygulamaların, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırarak, eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.