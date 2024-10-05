Bakan Göktaş'tan İstanbul'daki genç kız cinayetlerine taziye ziyareti

Bakan Göktaş, genç kız cinayetleri sebebiyle ailelere taziye ziyaretinde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'un Fatih ilçesinde hayatını kaybeden iki genç kızın ailelerini ziyaret etti. Bakan Göktaş, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in geride kalan ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Acılı ailelerle bir araya geldi

Bakan Göktaş, Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in, intiharından önce Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürdüğü bilgisinin ardından hızla bu ailelere taziye ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte önce Halil, ardından Uzuner ailesinin evini ziyaret eden Göktaş, ailelerin acısını paylaştı ve onların yanında olduklarını vurguladı.

Psikososyal destek sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, her iki aileye de psikososyal destek sunmaya başladıkları bildirildi.

Bakan Göktaş'ın mesajı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "İki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır." ifadelerinde bulundu.

Şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek adına tüm ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalara devam edileceğini sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.