Bakan Göktaş'tan Koruyucu Aile İçin Küresel Seferberlik Çağrısı

Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, çarşamba günü gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte koruyucu aile konusunu gündeme getirecek.

Küresel Seferberlik Çağrısı

Göktaş, bu üst düzey etkinlikte, Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelini uluslararası platformda tanıtacaklarını ve dünya genelinde bir seferberlik çağrısı yapacaklarını belirtti.

Türk-Amerikan İlişkileri

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve MÜSİAD’ın düzenlediği İş Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi. Göktaş, burada Türk toplumunun yurt dışında gösterdiği özverinin Türkiye'nin imajını güçlendirdiğine dikkat çekti.

Kültürel Bağların Önemi

Türklerin, iki ülke arasında insani bağlar kurarak, kültürlerini en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Göktaş, bu bağların devletler arası ilişkilerle sınırlı olmadığını vurguladı. Halklar arasındaki doğrudan iletişimin önemine değinen Göktaş, toplum temsilcilerinin bu süreçte büyük bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Uluslararası İşbirliği ve Sosyal Hizmetler

Bakan Göktaş, "Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu" çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, daha önceki yıllarda "sosyal refahın adil dağılımı" temalı etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Bu yılki etkinliğin, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi temasını taşıyacağını sözlerine ekledi.

UNICEF ile Ortaklık

Göktaş, UNICEF ile işbirliği içinde yapacakları faaliyetlerin detaylarına da değinerek, "Koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacağız." dedi. Ayrıca, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin herkes için eşit olduğunu vurguladı.