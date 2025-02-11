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Bakan Göktaş'tan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne Destek

Bakan Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin 3. Faz Protokolü'nü imzalayarak kadın mühendisliğine destek verdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:50
Bakan Göktaş'tan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne Destek

Bakan Göktaş'tan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin 3. Faz Protokol Anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Kızlarımızın potansiyellerini gerçekleştirerek başarılı işlere imza atacaklarına inanıyoruz. Her biri bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında öncü roller üstlenerek yarının parlak liderleri, girişimcileri ve bilim insanları olacaklar," dedi.

Proje ile Kadınların Temsil Oranı Artacak

Bakan Göktaş, mühendislik alanında kadın temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla Limak Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında 2015 yılından bu yana devam eden Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin 3. Faz Protokolü'nü İstanbul'da imzaladı. Göktaş, bu girişimin Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan'da hayata geçirildiğini belirterek, "Genç kız mühendisler yetiştirerek uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Gelecek için Yeni Beceriler Edinmek Gerek

Bakan Göktaş, toplumun 5.0 olarak adlandırıldığı yeni düzende, yapay zeka, büyük veri, robotik ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojilerin ortaya çıktığını vurguladı. "Yakın gelecekte mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağı tahmin ediliyor," diyen Göktaş, mesleklerin iş içeriklerinin sürekli değiştiğine dikkat çekti. Bu dönüşümün bireylerin yeni beceriler edinmesini zorunlu kıldığını belirtti.

Kız Çocuklarının Eğitimi için Yatırımlar Yapılmalı

Göktaş, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile genç kızların bu meslek dallarında güçlü rol modeller olmalarını hedefliyoruz. Kız çocuklarının eğitimi için yapılan her yatırımı, ülkemizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz," diyerek eğitim yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

Eğitim Verileri Üzerine Çarpıcı İstatistikler

Son verilere göre üniversiteye başlayanların yüzde 56,2'sinin kadın olduğunu belirten Göktaş, STEM alanlarında mezun olan kadın oranının sadece yüzde 34,4 olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nda STEM alanlarında kadınların eğitim ve istihdamını artırmanın temel amaç olduğunun altını çizdi.

Projenin Başarıları

Bakan Göktaş, projeyle bugüne kadar 37 ilde 68 üniversitede 1546 genç kız mühendis adayına, 40 ilde 125 okulda ise 54 bin kişiye ulaşıldığını belirtti. Ayrıca, mezun olan öğrencilere istihdam imkanı sunulduğunu ve çeşitli alanlarda eğitimler verildiğini vurguladı.

İmza töreninin ardından, Göktaş, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney ile birlikte protokolü imzaladı. Tören, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlenen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin III. Faz Protokol Anlaşması İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlenen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin III. Faz Protokol Anlaşması İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

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