Bakan Göktaş, Tekirdağ'daki Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, kentteki programı kapsamında Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezde bulunanların bayramını kutlayan Bakan Göktaş, huzurevi sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Bu sıcak buluşmada, Bakan Göktaş'ın oğulları Yusuf ve Hamza da ziyaretine eşlik ederek, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi. Merkezde bulunanların bayramını kutlayan Göktaş, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi. Merkezde bulunanların bayramını kutlayan Göktaş, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.