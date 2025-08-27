DOLAR
Bakan Göktaş: 'Terörsüz Türkiye' — Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısını değerlendirerek şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmaları paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:23
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda şehit aileleri ve gazilere yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş toplantıya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı: "Terörsüz Türkiye, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle, vatan sevgisi, kararlılık ve kardeşlik ruhuyla gerçeğe dönüşecek."

Göktaş paylaşımında toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyeti Toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Göktaş, paylaşımında toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

