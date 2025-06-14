Bakan Göktaş, Tunceli'de Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı', ülkemizin geleceğini güçlü ailelerle yeniden inşa etme kararlılığımızın adıdır. Güçlü aile yapımız ve kahraman güvenlik güçlerimizle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, jandarma teşkilatının, kurulduğu günden bugüne, vatan topraklarının her köşesinde gece gündüz demeden görev yaptığını vurguladı. Jandarmanın, birliğin ve beraberliğin korunmasında, devletin bekasında her zaman ön saflarda yer aldığına dikkat çekti.

Göktaş, "Bu vesileyle canla başla görev yapan tüm jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Fedakarlıklarıyla gurur kaynağımız olan ailelerine ve aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerine şükranlarımı sunuyorum." diyerek, insanın ayakta tutan iki büyük çınarın aile ve vatan olduğunu belirtti. Ailelerin vatanı korumanın anahtarı olduğunu ifade etti.

Konuşmasında aziz şehitleri rahmetle anan Göktaş, kahraman gazileri de minnetle andığını belirterek, "Görev başındaki kahraman jandarmamıza başarılar diliyorum, ailelerine sağlık ve huzur temenni ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Vatan size emanet, biz de her zaman yanınızdayız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından programda jandarma personelleri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Kutlama programına, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kaymakamlar, kurum müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen kutlama programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de Jandarma Genel Komutanlığının 186. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen kutlama programına katıldı.