Bakan Göktaş, Üniversite Öğrencilerine ‘Koruyucu Aile’ Projesinde Destek Verdi

Bakan Göktaş'tan Destek Dolu Görüşme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversite öğrencilerinin koruyucu aile sistemi üzerine hazırladıkları bitirme projesine destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Öğrencilerle Videokonferans

Göktaş, Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen videokonferansa katıldı. Öğrenciler, koruyucu aile sistemine ilişkin sorular sorarak farkındalık oluşturmayı hedefleyen projeleri hakkında bilgi verdiler.

Gençlerin Çalışmaları Önemli

Görüşmede, Bakan Göktaş, projelerine duyduğu ilgiden ve sosyal konulara yönelmek istemelerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Göktaş, "Mesajınızı alınca konunun önemini fark ettik. Projeniz bittikten sonra sonuçları da görmek istiyoruz. Bu çalışmanızın farkındalığı artıracağına inanıyorum" dedi.

Sosyal Projelerin Önemi

Bakan, sosyal projelerin üniversitelerde ele alınmasını çok değerli bulduğunun altını çizerek, "Sizler de ileride bu konuları daha fazla anlatmaya devam edersiniz. Diğer arkadaşlarınız da benzer sosyal konulara yönelirse her türlü desteği sağlamaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, görüşmenin gerçekleşmesine katkı sunan Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek sürecin devamı için heyecan duyduklarını ifade ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile sistemine yönelik hazırladıkları bitirme projesi kapsamında kendisinden destek talep eden üniversite öğrencileriyle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile sistemine yönelik hazırladıkları bitirme projesi kapsamında kendisinden destek talep eden üniversite öğrencileriyle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.