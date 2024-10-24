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Bakan Göktaş, Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından yaralıları Bilkent Hastanesinde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:46
Bakan Göktaş, Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Yaralıları Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜSAŞ üzerinde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan kişileri, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaret Detayları

Bakan Göktaş, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan ile birlikte hastaneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Medya Açıklaması Yok

Ziyaretin ardından, yetkililer herhangi bir basın açıklaması yapmadı ve olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

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