Bakan Göktaş, Yozgat'ta Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat’ta, şehit Piyade Er Lokman Eker’in ailesini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehidin annesi Sevilay ve babası Ali İhsan Eker ile geçirdiği zamanı aktardı.

Bakan Göktaş, "Kendilerine emanet olan ve 53 yıldır aynı sofrayı, aynı duayı, aynı yastığı paylaşan şehit Lokman Eker'in ailesine misafir olduk. Birbirine omuz vererek geçirilen yarım asır, sevgiyle, sabırla ve vefayla inşa edilen bu kıymetli yuvada hissedilen bu sıcaklık Aile Yılı ruhunun en güzel tarifidir. Rabbim tüm ailelerimize böyle huzurla büyüyen, sevgiyle yaşanılan ömürler nasip etsin. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum," ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Er Lokman Eker, 21 Ekim 2007 tarihinde, terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada Hakkari Dağlıca'da şehit olmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat'ta şehit Piyade Er Lokman Eker'in ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat'ta şehit Piyade Er Lokman Eker'in ailesini ziyaret etti.