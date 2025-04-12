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Bakan Güler, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:58
Bakan Güler, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, Güler ve Sinirlioğlu arasındaki bu görüşme, uluslararası güvenlik işbirliklerinin geliştirilmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Toplantıda, bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinin yanı sıra AGİT'in faaliyetleri ve gelecekteki işbirlikleri üzerinde duruldu.

Bakan Güler'in bu toplantıdaki katkıları, Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki rolünü güçlendirme hedeflerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüştü.

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