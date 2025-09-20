Bakan Güler, Ankara'daki 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde İnceleme Yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Ankara'daki 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:12
Bakan Güler, 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme gerçekleştirdi

Ankara'daki denetimde üst düzey komuta kademesi yer aldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da konuşlu 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Ankara'da konuşlu 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzü ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu ifadeleri yer aldı.

