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Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Antalya'da Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 09:47
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Antalya'da Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan kardeş ülke Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Bu buluşma, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek ve güncel savunma politikalarını tartışmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Azerbaycan Savunma Bakanı...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Azerbaycan Savunma Bakanı...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi.

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