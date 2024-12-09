Bakan Güler'den Isparta'daki Askeri Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı

Bakan Güler'den Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen 6 asker için bir taziye mesajı yayımladı.

Güler, kaza sonucu şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz için kaleme aldığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 9 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize sabır dilerim."