Bakan Güler duyurdu: 78 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda görev yapan birlik komutanları ile video telekonferans yoluyla bir araya geldi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci de katıldı. Bakan Güler, terörle mücadele başta olmak üzere yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı ve gelecek çalışmalar için yönlendirmelerde bulundu.

12 Ocak'ta Pençe-Kilit operasyon bölgesine yapılan hain saldırı ile 9 askerin şehit düştüğü andan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri dur durak dinlemeden teröristlerin sığınaklarına saldırılarını sürdürüyor. Bölgede teröristlerin saldırı girişimlerinin engellenmesinin üzerine bir haber de bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi. Güler 78 terörist hedefini imha edildiği bilgisini paylaştı.

Bölgede yürütülen operasyonlarda 77 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Güler, terörler mücadelenin devam edeceğini vurguladı.