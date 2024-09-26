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Bakan Güler: Irak ile Güvenlik İşbirliğimizi Güçlendiriyoruz

Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de terörle mücadele ve Irak ile işbirliği konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:24
Bakan Güler: Irak ile Güvenlik İşbirliğimizi Güçlendiriyoruz

Bakan Güler Hakkari'de Konuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öncelikle, Irak ile geliştirdikleri ilişkilerin önemine değinen Güler, "Somut bir işbirliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz" dedi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Güler, şunları kaydetti: "Hiçbir terörist, Mehmetçiğin kahredici kuvveti altında ezilmekten kurtulamayacaktır." Hakkari'deki ziyareti sırasında komandolar ile bir araya gelen bakan, ordu mensuplarının ülke güvenliği için gösterdikleri özverinin vurgusunu yaptı.

Gelecek Umut Verici

Bakan, Hakkari'nin geleceğinde daha umutlu ve güvende yürüdüğünü belirterek, "Bu güven ortamının tesis edilmesinde şanlı ordumuz ve kahraman silah arkadaşlarımızın payı çok büyük" ifadelerini kullandı.

Küresel Belirsizlikler ve Türkiye'nin Rolü

Güler, günümüzde yaşanan küresel krizler ve belirsizliklerin uluslararası sistemin temellerini sarsmakta olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlü ve etkin bir ülke olma hedefini sürdürdüğünü vurguladı.

Modern Teknoloji ile Güvenli Bir Gelecek

Bakan, "Milli güvenliğimizi sağlamak için modern teknolojilerin sunduğu imkanları da kullanarak çok yönlü bir güvenlik anlayışı oluşturuyoruz" dedi. Terörle mücadelede sağlanan başarılardan bahseden Güler, geçmişteki sınırlı hedefler yerine kapsamlı operasyonların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Irak ile Somut İşbirliği Yapıyoruz

İlişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret eden Güler, "Irak ile somut işbirliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz" dedi ve güvenlik işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni teknolojik yenilikleri bir an önce kullanıma sunacağını da söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gücü

Bakan, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nın zorlu şartlarda görev gerçekleştiren en önemli tugaylardan biri olduğuna dikkat çekerek, "Kahraman komandolarımızdan büyük başarılar bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirdiği...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından terörle mücadelede yapılacaklara ilişkin talimatlar verdi. Komandolarla bir araya gelen Güler, burada konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirdiği...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından terörle mücadelede yapılacaklara ilişkin talimatlar verdi. Komandolarla bir araya gelen Güler, burada konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirdiği...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından terörle mücadelede yapılacaklara ilişkin talimatlar verdi. Komandolarla bir araya gelen Güler, burada konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirdiği...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından terörle mücadelede yapılacaklara ilişkin talimatlar verdi. Komandolarla bir araya gelen Güler, burada konuşma yaptı.

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