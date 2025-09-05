Bakan Güler Konya'da Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi'ni açtı

Eğitim yılı açılışı ve simülasyon merkezinin resmî açılışı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'da bulunan Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin açılış törenini gerçekleştirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Konya'da Hava Savunma Komutanlığındaki Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katıldı ve tören programı kapsamında merkezinin açılışını bizzat yaptı.

Açılış töreninde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in yanı sıra, şehit Üsteğmen Emre Kargın'ın ailesi de yer aldı.

Törenle ilgili açıklamalar ve katılımcı bilgilerinin paylaşımı Bakanlık kaynakları tarafından yapıldı.