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Bakan Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Jashari'yi Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Jashari ile Ankara'da görüştü.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:21
Bakan Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Jashari'yi Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Güler ve Jashari'nin Önemli Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti. Bu önemli görüşme, Bakanlığın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Görüşmenin Detayları

Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral Jashari ile bir araya geldi. Kabul sırasında Orgeneral Gürak'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Kabulde, iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve güvenlik konuları üzerinde duruldu. Milli Savunma Bakanlığı, bu tür görüşmelerin uluslararası ilişkiler açısından önemine vurgu yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın (sağ 2)...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın (sağ 2) resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari (sol 5) ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın (sağ 2)...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 3), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın (sağ 2) resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari (sol 5) ile bir araya geldi.

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