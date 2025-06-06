Bakan Güler, Kütahya'da Mehmetçikle Bayramlaştı

Bakan Güler'den Kütahya'da Bayram Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'da bulunan Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayram namazını burada kıldı.

Zafer Camisi'nde Bayram Namazı

Güler, bayram namazını Zafer Camisi'nde Mehmetçik ile birlikte icra etti. Bakan Güler'in ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kütahya Valisi Musa Işın ve Kuvvet Komutanları da eşlik etti.

Bayramlaşma Anları Sosyal Medyada Paylaşıldı

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında, Güler'in ziyaretiyle ilgili bayramlaşma anlarına dair görüntüler paylaşıldı. Bu anlar, askerlerle olan birlikteliği ve bayram coşkusunu gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayram namazını burada kıldı ve Mehmetçikle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya'da konuşlu Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek bayram namazını burada kıldı ve Mehmetçikle bayramlaştı.